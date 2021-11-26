Ухаживайте за местами захоронений ваших близких, не выходя из дома

Мы поможем вам следить за чистотой и порядком
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О нас

Memory - онлайн-сервис, который помогает заботиться о месте захоронения ваших близких людей.
Мы работаем оперативно, аккуратно и качественно, а также консультируем клиентов по всем вопросам, возникающим в ходе выполнения работ.
Теперь не нужно искать исполнителей самостоятельно!

Оставьте заявку, и наш оператор свяжется с вами для уточнения деталей.
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Наши предложения
Уборка могилы
Уборка захоронения 
Очистка захоронения от листьев/снега, очистка памятника и ограды от пыли и грязи
Кладбище
Организация видеосвязи на месте захоронения
Организация видеосвязи на месте захоронения во время проведения работ (до 30 минут)
Возложение цветов
Возложение цветов
Покупка венков/живых цветов и их возложение к захоронению
Где похоронен
Поиск места захоронения
Поиск места захоронения родственников при его потере
Почему выбирают нас
Гарантия качества
Скорость и качество при выполнении работы - наш главный приоритет
01
Фото и видео подтверждение
После окончания работ наши специалисты сразу отправят вам отчёт
02
Онлайн трансляция с места захоронения
По желанию вы можете наблюдать за работой наших специалистов в режиме реального времени
03
Заполните форму, и мы свяжемся с вами
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