Memory - онлайн-сервис, который помогает заботиться о месте захоронения ваших близких людей. Мы работаем оперативно, аккуратно и качественно, а также консультируем клиентов по всем вопросам, возникающим в ходе выполнения работ. Теперь не нужно искать исполнителей самостоятельно!
Оставьте заявку, и наш оператор свяжется с вами для уточнения деталей.
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Наши предложения
Уборка захоронения
Очистка захоронения от листьев/снега, очистка памятника и ограды от пыли и грязи
Организация видеосвязи на месте захоронения
Организация видеосвязи на месте захоронения во время проведения работ (до 30 минут)
Возложение цветов
Покупка венков/живых цветов и их возложение к захоронению
Поиск места захоронения
Поиск места захоронения родственников при его потере
Почему выбирают нас
Гарантия качества
Скорость и качество при выполнении работы - наш главный приоритет
01
Фото и видео подтверждение
После окончания работ наши специалисты сразу отправят вам отчёт
02
Онлайн трансляция с места захоронения
По желанию вы можете наблюдать за работой наших специалистов в режиме реального времени