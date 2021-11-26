Memory - онлайн-сервис, который помогает заботиться о месте захоронения ваших близких людей.

Мы работаем оперативно, аккуратно и качественно, а также консультируем клиентов по всем вопросам, возникающим в ходе выполнения работ.

Теперь не нужно искать исполнителей самостоятельно!

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